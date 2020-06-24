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Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами

Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты. При движении танков по Красной площади общий план сменяется кадрами из кабины танка. При этом при переходе с одного плана на другой камера "проходит" через дуло танка внутрь бронированной машины.В источнике
Подробнее о событии

Во время парада Победы впервые применили спецэффекты. Камера «пролетела» через дуло танка

Телеканал 360°05:11

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

РБК08:13

На параде Победы использовали компьютерную графику — камера «пролетела» через ствол танка

Дождь07:56

Кононенко прокомментировал пролет камеры сквозь дуло танка на параде Победы

Взгляд.ру08:33

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Комсомольская правда05:04

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Lenta.ru04:44

Телетрансляция парада Победы отметилась уникальным пролетом камеры через дуло танка

Слово и Дело04:28
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газетавчера в 12:28
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В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома»

Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России.
Южный Федеральный07:36
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Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

Фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на Международный союз конькобежцев (ISU) из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards.
News.ru10:48
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАССвчера в 12:41
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В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост00:58
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