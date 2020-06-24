Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами
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Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты. При движении танков по Красной площади общий план сменяется кадрами из кабины танка. При этом при переходе с одного плана на другой камера "проходит" через дуло танка внутрь бронированной машины.В источнике
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