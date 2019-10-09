Шоу-бизнес

Русская ПланетаРусская ПланетаПарализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных. Известно, что она не может передвигаться самостоятельно. У актрисы развился парез правой руки.
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