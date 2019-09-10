с чего всё началось

Состояние здоровья знаменитого гонщика ухудшилось. На днях 50-летний Михаэль Шумахер в обстановке строжайшей секретности был привезен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Шумахера положили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Политика Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Гаджеты Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone 11, продажи которого начнутся 20 сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Авито».

Происшествия В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.

Происшествия Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

Футбол В Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи «Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.

Происшествия СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Политика «Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Наука Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.

Баскетбол Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.

Происшествия Российский турист утонул на курорте в Болгарии Турист из России утонул в Болгарии. Об этом сообщает местная полиция, передает ТАСС.

Армия и оружие Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.

Политика Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией Киев потребует у Москвы компенсацию, если Газпром будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Энергетика Нефть может занять «выжидательную позицию» Мировые цены на нефть получили позитивный импульс после публикации данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) США.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.

Общество «Яндекс.Маркет» разместит штаб-квартиру в бизнес-центре Lotte В этом году, по данным консалтинговой компаний JLL, Росбанк арендовал 15 415 кв. м во второй очереди башни «Око» в деловом центре «Москва-сити», а строительная компания АРКС заняла 8600 кв. м в бизнес-центре Gazoil Plaza на ул. Наметкина.

Политика Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.