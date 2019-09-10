с чего всё началось

Состояние здоровья знаменитого гонщика ухудшилось. На днях 50-летний Михаэль Шумахер в обстановке строжайшей секретности был привезен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Шумахера положили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В матче квалификационного отбора к чемпионату Европы между сборными Англии и Косово счет был открыт спустя 35 секунд матча.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Политика МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.

Космос Робота «Федора» больше не отправят в космос Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Экономика План действий по разгону экономики внесли в правительство Министерство экономического развития внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики России, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США Россия находится на продвинутой стадии межведомственной подготовки зеркальных мер на испытания Соединенными Штатами ракеты средней дальности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Политика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Футбол Компани не сыграет в своём прощальном матче Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.

Происшествия В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Происшествия В США разбился грузовой самолет Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.

Политика Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Политика Трамп сообщил об отставке Болтона Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.