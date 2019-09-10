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7Дней.руПарализованного Михаэля Шумахера тайно доставили в парижскую клинику
На днях 50-летний Михаэль Шумахер в обстановке строжайшей секретности был привезен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Шумахера положили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщило французское издание Le Parisien.
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с чего всё началось
Как передаёт в понедельник газета Parisien, Шумахера во второй половине дня в понедельник доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.РИА Новости09 сентября в 14:53
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