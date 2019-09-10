с чего всё началось

На днях 50-летний Михаэль Шумахер в обстановке строжайшей секретности был привезен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Шумахера положили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщило французское издание Le Parisien.

Происшествия Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".

Путешествия Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80% Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

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Шоу-бизнес Собчак и Богомолов решили обвенчаться Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.

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Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Политика НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.

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Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

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