Общество
Сиб.фмПараметры новой пенсионной реформы раскрыли российские власти
По сообщению РБК, в ближайшее время документ будет размещён в интернете для публичного обсуждения. Работа над новыми параметрами пенсионной реформы ведётся уде на протяжении трёх лет. Если раньше речь шла об индивидуальных пенсионных накоплениях, то сейчас — о гарантированном пенсионном плане.
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