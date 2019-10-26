Общество

Сиб.фмСиб.фмПараметры новой пенсионной реформы раскрыли российские власти

По сообщению РБК, в ближайшее время документ будет размещён в интернете для публичного обсуждения. Работа над новыми параметрами пенсионной реформы ведётся уде на протяжении трёх лет. Если раньше речь шла об индивидуальных пенсионных накоплениях, то сейчас — о гарантированном пенсионном плане.
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