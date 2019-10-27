Общество

Сиб.фмСиб.фмПараметры новой пенсионной реформы раскрыли российские власти

По сообщению РБК, в ближайшее время документ будет размещён в интернете для публичного обсуждения. Работа над новыми параметрами пенсионной реформы ведётся уде на протяжении трёх лет. Если раньше речь шла об индивидуальных пенсионных накоплениях, то сейчас — о гарантированном пенсионном плане.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Разработчики надеются в скором времени обсудить его с рынком и общественностью перед внесением в Госдуму – сообщили журналистам «Интерфакса»
 источники, близкие к разработчикам документа.
ОрёлТаймс27 октября в 05:00

Подробнее о событии

Пенсионная реформа: НПФ будут грабить граждан по новому «плану»

ИА Хакасия26 октября в 18:09

«Разрушение института гражданского общества»: эксперт предрек провал новой пенсионной системе

Век26 октября в 20:40

Почему новую пенсионную систему ждет провал, доходчиво объяснил экономист

Южный Федеральный26 октября в 20:47

Магаданцы смогут копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке

Колыма-информ26 октября в 22:01

За провалы пенсионной реформы заплатит казна

Независимая газета27 октября в 12:58

Объявлены новые параметры системы накопительной пенсии

Ореанда-Новости27 октября в 03:52

Даже рабов одевали и кормили, напомнил эксперт авторам пенсионной реформы

LentaChel.ru27 октября в 05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Наука

Дороги России предложили укрепить полиэтиленом

Алтайская правда 00:56
Политика

В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
РБК 28 октября в 18:04
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Авто

Lamborghini отозвал в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

ToDay News Ufa вчера в 23:21
Происшествия

В Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей

RT на русском вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Теннис

Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
78.ru 01:42
Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

REGNUM 00:36
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Авто

Полиция Монголии приобрела внедорожники Lada 4x4

Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
Автоновости дня 28 октября в 06:26
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 28 октября в 01:12
Общество

Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
ТАСС вчера в 20:38
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb вчера в 09:01
Авто

АвтоВАЗ остановит производство на два дня

АвтоВАЗ на двое суток остановит все сборочные линии: автомобили не будут сходить с конвейера 31 октября и 1 ноября.
Журнал Авто.ру вчера в 11:47
Происшествия

В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Здоровье

Каждая десятая шапка в России создает головную боль или рак кожи

Медики рекомендуют перед покупкой головных уборов тщательно изучить состав и остановиться на выборе шапок, изготовленных из натуральных материалов.
Новости Рязани вчера в 11:32
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

Российская газета 02:32
Хоккей

Малкин признал наличие паспорта США

МК-Спорт вчера в 06:22
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное