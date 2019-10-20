Футбол
Sportbox.RUЗаблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера»
В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист. Согласно итальянским СМИ, парашютист совершил посадку на стадионе по ошибке.
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Парашютист приземлился на поле стадиона «Сассуоло» во время матча с «Интером»
Бомбардир.рувчера в 11:34
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии заявили о попадании турок в котел
Lenta.ru вчера в 15:07
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Увеличилось число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае
Ещё десять человек обратились к медикам после прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края, число пострадавших увеличилось до 26.
Life.ru вчера в 23:01
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
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Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
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Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
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Газета.Ru вчера в 23:33
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Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS
В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.
Игромания.ру вчера в 15:36
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Газета.Ru вчера в 16:00
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Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
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Popcornnews.ru вчера в 18:15
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Известия вчера в 23:23
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Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:05
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
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В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей
В Сочи представили мессенджер со встроенной системой быстрых платежей на базе российской платформы «Серафим».
Ferra 19 октября в 07:41
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Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
РИА Новости вчера в 19:36
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета вчера в 14:46
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Huawei намерен выпустить «убийцу» iPad Pro
Китайский производитель электроники Huawei намерен выпустить «убийцу» планшета iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном.
UfacityNews.ru 19 октября в 16:38
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 11:18
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие
В Алеппо студенты протестуют против присутствия американских войск
Более 2 тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета, второго по величине и значению вуза Сирии после Дамасского, вышли на митинг против американского присутствия в стране, сообщил журналистам декан факультета технических наук Абдурахман Шейх Абдул.
РИА Новости вчера в 22:04
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в "русскую рулетку", когда вывел войска страны из Сирии.
Газета.Ru вчера в 21:26
Происшествия
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
Пожар, произошедший в здании ресторана в Тверском районе столицы, был оперативно потушен.
Москва 24 вчера в 20:05
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
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Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
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RuNews24.ru вчера в 03:57
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом.
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Футбол
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Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
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