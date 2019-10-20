Футбол

Газета.RuГазета.RuПарашютист приземлился на поле во время матча чемпионата Италии

Парашютист спустился на поле во время матча восьмого тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и миланским "Интером". Видео опубликовано на странице журналиста Танкреди Палмьери в Twitter. Встреча была остановлена на некоторое время.
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