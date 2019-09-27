Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить. Напомним, зимой 2019 года Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ, подписав четырёхлетний контракт.

Паредес может уйти из ПСЖ и вернуться в «Зенит»

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