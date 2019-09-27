Футбол

REGNUMREGNUMПаредес может уйти из ПСЖ и вернуться в «Зенит»

Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить. Напомним, зимой 2019 года Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ, подписав четырёхлетний контракт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Паредес может уйти из «ПСЖ»

Чемпионат01:07

Паредес может вернуться в «Зенит»

Sport.ru01:58

Паредес может уйти из «ПСЖ» зимой

Sport24.ru00:44

ПСЖ предлагал «Зениту» Паредеса

Невские Новости05:46

СМИ: Паредес может в январе покинуть «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 17:34

СМИ: Паредес попал под критику одноклубников

Советский спортвчера в 17:14

Экс-игрок «Зенита» Паредес может покинуть «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 16:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Космос

Гигантский корабль инопланетян навис над МКС

Уфологи зафиксировали появление гигантского инопланетного корабля рядом с Международной космической станцией.
Южный Федеральный 00:30
Политика

Зеленский обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Украины в альянсе.
ФАН вчера в 18:09
Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Происшествия

Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета.
Известия 09:21
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Космос

В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска

Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.
Национальная служба новостей вчера в 23:59
Политика

Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие

Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной

Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.
ТК Звезда 07:56
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle

Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.
RT на русском 07:32
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Происшествия

Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске

В красноярской школе №16 ученик 11 класса во время урока ОБЖ случайно выстрелил в ухо одноклассницы из травматического ружья.
Газета.Ru 08:44
Кино

Киностудия «28 панфиловцев» выпустила тизер фильма «Литвяк»

REGNUM 07:44
Происшествия

Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей

В Оренбургской области правоохранители арестовали до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей - часть были приемными, а другие находились под опекой.
Газета.Ru вчера в 07:14
Политика

В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения с Грузией

В Кремле рассчитывают, что в скором времени будут созданы подходящие условия для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.
Москва 24 05:54
Политика

Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
RT на русском 09:14
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Политика

МИД России назвал безрассудством новые санкции США

В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Футбол

Мамаев следил за женой из тюрьмы

Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.
Pravda.Ru 05:22
Происшествия

ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом

Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Политика

В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой

В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM 09:13
Происшествия

Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам

Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.
РБК 08:12
Авто

Haval вывел на рынок дешевый аналог Haval H6 в премиум исполнении

Продажи рестайлингового кроссовера Haval M6 стартовали ещё в июле, но накануне Great Wall вывела на рынок новую топовую комплектацию новинки, которая по уровню оснащения сможет посоревноваться с премиальными моделями.
Новые автомобили вчера в 22:19
Происшествия

Погоня со стрельбой на трассе в Крыму попала на видео

ТК Звезда 08:27
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье

Lenta.ru 09:33
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Авто

Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное