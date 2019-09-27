Футбол
REGNUMПаредес может уйти из ПСЖ и вернуться в «Зенит»
Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить. Напомним, зимой 2019 года Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ, подписав четырёхлетний контракт.
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Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Космос
Гигантский корабль инопланетян навис над МКС
Уфологи зафиксировали появление гигантского инопланетного корабля рядом с Международной космической станцией.
Южный Федеральный 00:30
Политика
Зеленский обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Украины в альянсе.
ФАН вчера в 18:09
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Происшествия
Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета.
Известия 09:21
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Космос
В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска
Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.
Национальная служба новостей вчера в 23:59
Политика
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной
Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.
ТК Звезда 07:56
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle
Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.
RT на русском 07:32
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Происшествия
Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске
В красноярской школе №16 ученик 11 класса во время урока ОБЖ случайно выстрелил в ухо одноклассницы из травматического ружья.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
В Оренбургской области правоохранители арестовали до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей - часть были приемными, а другие находились под опекой.
Газета.Ru вчера в 07:14
Политика
В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в скором времени будут созданы подходящие условия для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.
Москва 24 05:54
Политика
Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
RT на русском 09:14
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Футбол
Мамаев следил за женой из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.
Pravda.Ru 05:22
Происшествия
ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Политика
В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM 09:13
Происшествия
Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам
Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.
РБК 08:12
Авто
Haval вывел на рынок дешевый аналог Haval H6 в премиум исполнении
Продажи рестайлингового кроссовера Haval M6 стартовали ещё в июле, но накануне Great Wall вывела на рынок новую топовую комплектацию новинки, которая по уровню оснащения сможет посоревноваться с премиальными моделями.
Новые автомобили вчера в 22:19
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51