Футбол
REGNUMПаредес может уйти из ПСЖ и вернуться в «Зенит»
Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить. Напомним, зимой 2019 года Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ, подписав четырёхлетний контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Экономика
Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам
Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.
Ведомости 03:12
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 09:03
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).
MobiDevices 10:34
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Разработка компании Genovation, электрический суперкар GXE, смог разогнаться до 338,28 км/ч, тем самым побив свой собственный рекорд скорости.
SpeedMe 00:33
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Политика
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД сообщило о подготовке изменений в закон "О полиции", в соответствии с которыми предлагается установить административную ответственность за оскорбление сотрудников правоохранительных органов в Сети.
Московский Комсомолец 10:58
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Игры
Valve потратила 15 лет на исправление ошибки в Half-Life 2
В условиях абсолютного игнорирования запросов аудитории разработчики выпустили для Half-Life 2 (2004) официальный патч, исправляющий ошибку, из-за которой - внимание! - глаза некоторых персонажей не мигали.
Российская газета 11:17
Спорт
МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады
Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
Говорит Москва 09:51
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Происшествия
В Швеции арестовали российского капитана севшего на мель судна
Суд арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель в Швеции.
Известия 07:24
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Общество
В России запретили курить на балконе
Красная весна вчера в 08:32
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix Alpha станет самым убыточным смартфоном для компании
По данным некоторых пользователей, которые уже оценили демонстрационные образцы Mi Mix Alpha, жаловались на тактильные ощущения при работе с экраном устройства.
Live24 02:24
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Космос
В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска
Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.
Национальная служба новостей вчера в 23:59
Политика
Экс-глава ДНР возглавил администрацию столицы Калмыкии
Дмитрий Трапезников, ранее некоторое время возглавлявший самопровозглашённую Донецкую народную республику (ДНР), занял пост врио главы столицы Калмыкии.
Суть событий вчера в 11:52
Экономика
«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России
В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).
РБК 06:42
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Армия и оружие
Корабль ПМО «Владимир Емельянов» вышел на ходовые испытания
Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 приступил к заводским ходовым испытаниям.
Sudostroenie.info 03:16
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Игры
Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург
News.ru 25 сентября в 03:33