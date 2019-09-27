Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruПаредес может уйти из «ПСЖ» зимой

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Парижане заплатили за аргентинского полузащитника 40 млн евро. В текущем сезоне Паредес принял участие в четырех матчах «ПСЖ».
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