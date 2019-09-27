Паредес выступает за ПСЖ с января 2019 года, перейдя из «Зенита» за 47 млн евро. В составе столичной команды провел 21 матч во всех турнирах в прошлом сезоне, в нынешнем – четыре встречи. За ПСЖ хавбек не забил ни одного гола и сделал две результативные передачи.

Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит»

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