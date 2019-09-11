Футбол

Нева СпортНева СпортАргентина разгромила Мексику при помощи Паредеса

В американском Сан-Антонио состоялся товарищеский матч, в рамках которого сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Мексики со счетом 4:0. В составе "Альбиселесте" хет-трик оформил нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес.
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Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Мартинеса и голу Паредеса

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Хет-трик Мартинеса и гол Паредеса в видеообзоре матча Аргентина — Мексика

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Сборная Аргентины разгромила команду Мексики в товарищеском матче

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