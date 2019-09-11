Футбол
Нева СпортАргентина разгромила Мексику при помощи Паредеса
В американском Сан-Антонио состоялся товарищеский матч, в рамках которого сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Мексики со счетом 4:0. В составе "Альбиселесте" хет-трик оформил нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика
Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL
В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL, однако 10 сентября суд ЕС отменил решение.
Москва 24 вчера в 10:09
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся в США
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся.
Газета.Ru 01:27
Политика
Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями
По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
Российская газета вчера в 13:36
Путешествия
Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции
Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.
РБК 01:14
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес
Пугачева и Орбакайте поддержали Билана после скандала в Самаре
Алла Пугачева оставила смайлики в виде сердечек, а Кристина Орбакайте успокоила артиста, что все наладится.
OAnews вчера в 09:54
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
В Москве упростили процедуру получения СНИЛС
В апреле сообщалось, что в России больше не будут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Известия 01:39
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
RT на русском вчера в 16:38
Общество
На 50–190 см в сутки поднимается вода в реках Хабаровского края
Гидрологи фиксируют интенсивный подъём воды в реках Хабаровского края Бурея, Тырма, Нимелен, Ниман, Амгунь.
REGNUM 00:28
Армия и оружие
В Астраханской области стартовали первые российско-сербские учения
Напомним, ранее на территории Астраханской области прошли совместные учения в рамках Объединённой системы ПВО стран СНГ.
ГТРК Лотос 01:43
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках»
Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".
Накануне.Ru вчера в 06:34
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Политика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Происшествия
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Все меняется, когда у одного из воинов рождаются зрячие близнецы. Сериал «Смотри» выйдет на стрим-сервисе Apple TV Plus.
Культуромания 01:57