В Сан-Антонио (США) сборные Аргентины и Мексики провели товарищеский матч. Встреча завершилась уверенной победой аргентинцев со счетом 4:0. Главным героем встречи стал форвард Лаутаро Мартинес, оформивший хет-трик.

Паредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

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