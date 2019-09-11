Футбол

Матч ТВМатч ТВПаредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

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В Сан-Антонио (США) сборные Аргентины и Мексики провели товарищеский матч. Встреча завершилась уверенной победой аргентинцев со счетом 4:0. Главным героем встречи стал форвард Лаутаро Мартинес, оформивший хет-трик.
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Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Мартинеса и голу Паредеса

Спорт-Экспресс00:04

Паредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

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