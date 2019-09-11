Футбол

Матч ТВМатч ТВПаредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

В Сан-Антонио (США) сборные Аргентины и Мексики провели товарищеский матч. Встреча завершилась уверенной победой аргентинцев со счетом 4:0. Главным героем встречи стал форвард Лаутаро Мартинес, оформивший хет-трик.
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Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Мартинеса и голу Паредеса

Спорт-Экспресс00:04

Хет-трик Мартинеса и гол Паредеса в видеообзоре матча Аргентина — Мексика

Sport24.ru00:38

Лаутаро оформил хет-трик в матче с Мексикой за 16 минут

Sports.ru05:35

Паредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

Матч ТВ00:23

Сборная Аргентины разгромила Мексику благодаря хет-трику Лаутаро Мартинеса

Евро-футбол.ру00:06

Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Лаутаро и голу Паредеса

Чемпионат02:25

Хет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику

РИА Новости00:31
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Компания Great Wall начала прием заявок на новую версию большого пикапа Wingle 7.
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Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

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Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
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Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
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ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»

В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
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В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников

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Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
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Член Европейской комиссии по вопросам конкуренции, датский политик Маргрете Вестагер считает, что необходимости в газопроводе «Северный поток-2» не существует.
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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Медведев добавил, что для развития сферы жилищного найма потребуется «обеспечить возможность для реализации соответствующих проектов», формирующих рынок коммерческой аренды жилья.
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Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов

Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.
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