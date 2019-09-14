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РИА НовостиРИА НовостиПарфенов: «Урал» заслуженно обыграл «Спартак»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Футболисты "Урала" в матче 9-го тура чемпионата России против московского "Спартака" одержали заслуженную победу, заявил главный тренер екатеринбургского клуба Дмитрий Парфенов. Встреча "Спартак" - "Урал" состоялась в субботу в Москве и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.
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