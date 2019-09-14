Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (2:1).

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Парфёнов: «Урал» терпел и заслужил победу над «Спартаком»

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