В матче группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Брюгге» — 5:0. Уже на 7-й минуте гости вышли вперед, когда Мауро Икарди забил с передачи Анхеля Ди Марии.

«Пари Сен-Жермен» отправил в ворота «Брюгге» пять мячей

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