Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Пари Сен-Жермен» отправил в ворота «Брюгге» пять мячей

В матче группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Брюгге" — 5:0. Уже на 7-й минуте гости вышли вперед, когда Мауро Икарди забил с передачи Анхеля Ди Марии.
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