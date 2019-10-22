Лига чемпионов
LiveSport.ru«Пари Сен-Жермен» отправил в ворота «Брюгге» пять мячей
В матче группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Брюгге" — 5:0. Уже на 7-й минуте гости вышли вперед, когда Мауро Икарди забил с передачи Анхеля Ди Марии.
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«Брюгге» – «ПСЖ»: прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 19/20
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