Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство

К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться. Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства

Суть событий04:13

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Коммерсантъвчера в 15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Спорт

В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%

В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Авто

Разработан инновационный пластиковый распределительный вал

Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 03:49
7
Здоровье

В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая

По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
Все о Твери и Тверской области вчера в 04:46
3
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,06.
BFM.ru 04:10
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Тюменская область сегодня 03:32
1
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
157
Политика

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно»

РЕН ТВ 03:19
101
Общество

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок

Красногорск, 8 мая 2020, 22:36 — REGNUM Введение штрафов за отсутствие медицинских масок у граждан отсрочили власти Московской области.
REGNUM вчера в 15:36
1K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru вчера в 16:59
662
Общество

На медиаэкранах Москвы транслируют шествие «Бессмертный полк онлайн»

Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице и на Новом Арбате, передают корреспонденты РИА Новости.
РИА Новости 04:14
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
69
Гаджеты

Представлен флагман Meizu 17 Pro

Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru вчера в 06:28
7
Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
Газета.Ru вчера в 20:49
167
Армия и оружие

Над Благовещенском пролетели истребители

ИА Порт Амур 07 мая в 01:56
3
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2K
Экономика

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита во время кризиса

Москва, 9 мая 2020, 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
REGNUM вчера в 23:18
320
Политика

Зеленский в пять утра возложил цветы к Вечному огню в День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в 5:20 возложил цветы к Вечному огню и почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне, сообщает офис главы государства.
Life.ru 03:45
23
Общество

В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
1
Шоу-бизнес

На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом

Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
4
Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 вчера в 13:09
Происшествия

СКР возбудил дело после пожара с шестью погибшими в Башкирии

Коммерсантъ 03:21
3
Политика

Путин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех ветеранов Великой Отечественной войны и россиян с 9 Мая.
ТАСС 03:19
398
Политика

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 07 мая в 14:51
524
Единоборства

Боец UFC заразился коронавирусом перед турниром во Флориде

Бразильский боец смешанных единоборств Роналдо Соуза, который должен был выступить на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида), сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 03:52
13
Космос

Раскрыта загадка атмосферы Юпитера

Sibnet Новости вчера в 10:38
Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию

Российское судно для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2» «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», направилось к берегам Германии, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.
Lenta.ru 07 мая в 11:06
1,1K
Общество

Росстат оценил потери населения РСФСР в Великой Отечественной войне

Всего, по данным Росстата, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне 26,6 миллиона своих граждан.
Российская газета 02:54
407
Здоровье

В Курганской области выявили семь новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 9 мая в Курганской области зарегистрировано 7 новых подтвержденных случаев COVID-19: пять из них завозные в Кургане – заболевшие вернулись из Москвы; двое контактных в Каргапольском районе.
Уральский меридиан 03:45
Общество

Число случаев коронавируса в Саратовской области превысило тысячу

Сегодня, 9 мая, число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составило 1007 человек, сообщает Telegram-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
FreeNews-Volga 01:55
510
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 07 мая в 05:24
3,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное