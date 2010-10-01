Экономика
КоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство
К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться. Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
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Спорт
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Авто
Разработан инновационный пластиковый распределительный вал
Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 03:49
Здоровье
В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая
По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
Все о Твери и Тверской области вчера в 04:46
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,06.
BFM.ru 04:10
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Тюменская область сегодня 03:32
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок
Красногорск, 8 мая 2020, 22:36 — REGNUM Введение штрафов за отсутствие медицинских масок у граждан отсрочили власти Московской области.
REGNUM вчера в 15:36
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru вчера в 16:59
Общество
На медиаэкранах Москвы транслируют шествие «Бессмертный полк онлайн»
Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице и на Новом Арбате, передают корреспонденты РИА Новости.
РИА Новости 04:14
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Гаджеты
Представлен флагман Meizu 17 Pro
Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru вчера в 06:28
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
Газета.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие
Над Благовещенском пролетели истребители
ИА Порт Амур 07 мая в 01:56
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Экономика
Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита во время кризиса
Москва, 9 мая 2020, 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
REGNUM вчера в 23:18
Политика
Зеленский в пять утра возложил цветы к Вечному огню в День Победы
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в 5:20 возложил цветы к Вечному огню и почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне, сообщает офис главы государства.
Life.ru 03:45
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
Шоу-бизнес
На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом
Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех ветеранов Великой Отечественной войны и россиян с 9 Мая.
ТАСС 03:19
Политика
Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 07 мая в 14:51
Единоборства
Боец UFC заразился коронавирусом перед турниром во Флориде
Бразильский боец смешанных единоборств Роналдо Соуза, который должен был выступить на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида), сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 03:52
Космос
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
Sibnet Новости вчера в 10:38
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию
Российское судно для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2» «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», направилось к берегам Германии, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.
Lenta.ru 07 мая в 11:06
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР в Великой Отечественной войне
Всего, по данным Росстата, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне 26,6 миллиона своих граждан.
Российская газета 02:54
Здоровье
В Курганской области выявили семь новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба на 9 мая в Курганской области зарегистрировано 7 новых подтвержденных случаев COVID-19: пять из них завозные в Кургане – заболевшие вернулись из Москвы; двое контактных в Каргапольском районе.
Уральский меридиан 03:45
Общество
Число случаев коронавируса в Саратовской области превысило тысячу
Сегодня, 9 мая, число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составило 1007 человек, сообщает Telegram-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
FreeNews-Volga 01:55
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 07 мая в 05:24