Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.
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с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.
Коммерсантъвчера в 15:02

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Парикмахерским в России предрекли массовое банкротство

ФедералПресс12:29

Владельцы салонов красоты оказались на грани банкротства и просят помощи

DP.RU10:17

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Коммерсантъвчера в 15:02

Российские парикмахеры оказались на грани банкротства

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Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19

Экономика сегодня05:56

Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства

Суть событий04:13

Российские парикмахеры не смогли получить помощь и их ждет банкротство

ИА Красная Весна08:29
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Происшествия

В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар

РБК 14:00
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
1,2K
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
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Общество

Илон Маск пригрозил прекратить производство Tesla в Калифорнии

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск пригрозил перевезти штаб-квартиру компании Tesla из Калифорнии в Неваду или Техас и закрыть производство в калифорнийском городе Фримонт.
News.ru 13:44
Гаджеты

Компания Apple готовит первые профессиональные студийные наушники AirPods Studio

Компания Apple готовит к выпуску свой первый продукт в категории профессиональных студийных наушников.
Дни24 13:54
Политика

Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском 10:25
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Футбол

Фелипе Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии ответил на слова бывшего партнера по туринскому клубу Джорджо Кьеллини.
Bookmaker-ratings.ru 11:24
Общество

Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных

6 мая сообщалось о 1506 российских военнослужащих с положительными результатами на коронавирус.
RT на русском 13:29
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Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
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Политика

В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы

Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34. В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Piter.tv 05:12
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Спорт

Сборная России заняла четвертое место на шахматном Кубке наций

Сборная России одержала победу над командой Индии и заняла четвертое место на шахматном онлайн-турнире Кубок наций.
РИА Новости 13:55
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
1,7K
Общество

Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции

Российского фигуриста Илью Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции, сообщает Sobesednik.ru.
Газета.Ru 12:17
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Общество

Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" сказала, отвечая на вопрос о якобы обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах, что "общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни, это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми".
РИА Новости 13:32
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Здоровье

В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду.
Piter.tv вчера в 15:28
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Общество

Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

Lenta.ru вчера в 05:34
Здоровье

Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 00:14
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
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Армия и оружие

В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

РИА Новости 06 мая в 21:03
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Футбол

Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
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Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

РБК 10:10
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Происшествия

Больницу в Коммунарке «заминировали»

Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
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