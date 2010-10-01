Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство

К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться. Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Читать в источнике
Комментировать183
с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.
Коммерсантъвчера в 15:02

Подробнее о событии

Массовое банкротство ждет парикмахеров

Live2408:30

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Коммерсантъвчера в 15:02

Пандемия коронавируса угрожает салонам красоты массовым банкротством

iReactor07:50

Российские парикмахеры оказались на грани банкротства

Народные новости06:12

Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19

Экономика сегодня05:56

Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства

Суть событий04:13

Российские парикмахеры не смогли получить помощь и их ждет банкротство

ИА Красная Весна08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Политика

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно»

РЕН ТВ 03:19
871
Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Москва, 9 мая 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
REGNUM 08:40
298
Политика

Путин пообещал армии и флоту РФ самую современную технику

Коммерсантъ 05:45
13
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
184
Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
50
Политика

Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы

В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы.
RT на русском 08:37
Общество

СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе

Радикалы в Одессе прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА ("Организации украинских националистов"*), других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в субботу местное интернет-издание "Таймер".
РИА Новости 07:09
Общество

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК вчера в 14:27
1,1K
Кино

Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform вчера в 08:33
24
Политика

Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
11
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
214
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
958
Общество

Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
3,6K
Политика

Воздушный парад прошел в Москве

Газета.Ru 03:32
191
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
1,1K
Шоу-бизнес

Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы

Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Газета.Ru 08:36
76
Общество

Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
34
Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
179
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
652
Здоровье

В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объяснила отличия коронавируса COVID-19 от гриппа.
Московский Комсомолец 05:27
52
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
1,5K
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой и Галкина с чувством поздравили россиян с Днем Победы

Недавно артист порадовал их очередным роликом, на котором дети с чувством поздравили россиян с Днем Победы.
Bimru.ru 05:40
4
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
2,7K
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

News.ru 05:59
Транспорт

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100

Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
8
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
179
Общество

В индустрии торговых центров заявили о возможном крахе отрасли

Индустрия торговых центров нуждается в господдержке.
BFM.ru вчера в 22:30
542
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
162
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
501
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
835
Как работают Яндекс.Новости?
Главное