Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.

с чего всё началось

К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться. Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 832

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 2,5K

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 161

Общество Названы российские регионы, которым угрожает засуха Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России. 570

Происшествия Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов Снижение количества поступающих пациентов в больницу в Коммунарке, где принимают людей с подозрением на COVID-19, связано с тем, что в Москве расширили коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией. 255

Общество В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19 Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,5K

Общество Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. 1,5K

Кино Новый фильм о Бэтмене станет самым мрачным из всех Сольный фильм, посвященный Бэтмену, который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз, будет самой мрачной экранизацией комиксов об этом супергерое.

Общество Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости. 7

Общество Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено Москва, 9 мая 2020, 13:54 — REGNUM Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено в Подмосковье, Министерство обороны опубликовало хронологию строительства. 4

Политика У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1,1K