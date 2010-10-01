Экономика
КоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство
К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться. Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
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с чего всё началось
Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.Коммерсантъвчера в 15:02
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Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19
Экономика сегодня05:56
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Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа
Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport 08:13
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Общество
Названы российские регионы, которым угрожает засуха
Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
Происшествия
Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов
Снижение количества поступающих пациентов в больницу в Коммунарке, где принимают людей с подозрением на COVID-19, связано с тем, что в Москве расширили коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 07:13
Общество
В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19
Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.
РБК 06:02
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Происшествия
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Здоровье
Ситуация в Дагестане вызывает дополнительные опасения Минздрава России
Москва, 8 мая 2020, 12:36 — REGNUM Особое опасение Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Дагестане.
REGNUM вчера в 05:36
Политика
Рябков не высказал оптимизма о диалоге с США по контролю вооружений
Ранее, 9 мая, новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III».
Известия 06:38
Общество
В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК вчера в 14:27
Политика
Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400
ТАСС вчера в 04:20
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс вчера в 08:40
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Кино
Новый фильм о Бэтмене станет самым мрачным из всех
Сольный фильм, посвященный Бэтмену, который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз, будет самой мрачной экранизацией комиксов об этом супергерое.
Kinonews.ru 06:55
Общество
Учредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом
Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом.
Российская газета вчера в 22:04
Общество
Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости.
Вечерняя Москва 03:31
Происшествия
В Калининграде возбудили уголовное дело за репост публикации о взрыве в архангельском управлении ФСБ
Калининградку обвиняют в том, что она сделала репост записи сообщества «Народная самооборона» во «ВКонтакте», посвященный 17-летнему анархисту, который подорвал себя в приемной архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года.
Эхо Москвы 08:04
Общество
Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено
Москва, 9 мая 2020, 13:54 — REGNUM Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено в Подмосковье, Министерство обороны опубликовало хронологию строительства.
REGNUM 06:54
Политика
У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии
Дни24 07 мая в 09:52