Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.
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с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.
Коммерсантъвчера в 15:02

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Парикмахерским в России предрекли массовое банкротство

ФедералПресс12:29

Владельцы салонов красоты оказались на грани банкротства и просят помощи

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Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства

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Экономика сегодня05:56

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Парикмахеров ждет массовое банкротство

Коммерсантъвчера в 15:02
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

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Авто

В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных авто с 1 июля

Москва, 9 мая 2020, 13:17 — REGNUM С 1 июля 2020 года в России начнет действовать техрегламент Таможенного союза, предусматривающий изменения требований к безопасности транспортных средств.
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Здоровье

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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

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Газета.Ru 09:42
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Политика

Алексиевич раскритиковала Лукашенко за «трагикомичное зрелище»

Запланированный в Белоруссии парад в честь Дня Победы станет «трагикомичным зрелищем, которое приведет к новой вспышке вируса», считает лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, белорусская писательница Светлана Алексиевич.
Взгляд.ру вчера в 10:47
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС 07 мая в 22:41
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
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Общество

В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая

Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
Кино

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
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Общество

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Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
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Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
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Армия и оружие

Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии

RT на русском 12:27
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Общество

Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

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Украинский борец вызвал Усика на бой

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Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
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Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

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Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
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Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию

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На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы

В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
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Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

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В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

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