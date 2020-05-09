Экономика
КоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.
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с чего всё началось
Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.Коммерсантъвчера в 15:02
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Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19
Экономика сегодня05:56
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RT на русском 09:48
Общество
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АиФ Карелия 11:17
Кино
Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
Mockva.ru 07 мая в 09:11
Общество
В Воронежской области продлён режим повышенной готовности
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Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Украинский борец вызвал Усика на бой
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Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
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Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию
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На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы
В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
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Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
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Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
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В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
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Каскад вчера в 10:26
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В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
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