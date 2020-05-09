Экономика
КоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.
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с чего всё началось
Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.Коммерсантъвчера в 15:02
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Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19
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Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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REGNUM вчера в 23:38
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Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»
АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
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Помощник президента Орешкин стал главным в футбольном ЦСКА
Помощник президента РФ, член наблюдательного совета "ВЭБ.РФ", Максим Орешкин избран председателем совета директоров футбольного клуба ЦСКА.
Pravda.Ru вчера в 08:25
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Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
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Общество
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Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
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Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
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В Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердился 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
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