Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.

с чего всё началось

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.

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