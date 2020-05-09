Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.
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с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.
Коммерсантъвчера в 15:02

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Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19

Экономика сегодня05:56

Российские парикмахеры не смогли получить помощь и их ждет банкротство

ИА Красная Весна08:29

Пандемия коронавируса угрожает салонам красоты массовым банкротством

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Российские парикмахеры оказались на грани банкротства

Народные новости06:12

Владельцы салонов красоты оказались на грани банкротства и просят помощи

DP.RU10:17

Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства

Суть событий04:13

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Коммерсантъвчера в 15:02
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
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Музыка

Умер американский музыкант Литл Ричард

В США на 88-ом году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.
Ведомости 10:33
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Общество

75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
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Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 вчера в 13:09
Общество

Достроен главный храм российской армии

В Подмосковье достроили главный храм Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Facebook в субботу, 9 мая.
Lenta.ru 09:08
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Происшествия

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек

РИА Новости 06:56
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Космос

В ДВФУ запустили в тестовом режиме станцию приема спутниковых данных

ДВФУ в партнерстве с "Роскосмосом" по поручению президента РФ Владимира Путина создают совместный инжиниринговый центр, где получат дальнейшее развитие уже действующие в университете программы по спутникостроению и дистанционному зондированию Земли.
ТАСС Наука 06 мая в 21:05
Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
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Футбол

Арда Туран: не знал, что перехожу в «Барселону». Думал, это «Бавария»

Турецкий полузащитник «Барселоны» Арда Туран поделился забавными деталями перехода в каталонский клуб из «Атлетико».
Чемпионат 02:58
Здоровье

В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 от гриппа.
Журналистская правда 06:16
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Политика

Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»

Интерфакс 07:55
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Шоу-бизнес

Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети

Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети.
Lenta.ru 10:20
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Общество

Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости.
Вечерняя Москва 03:31
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Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
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Здоровье

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
19
Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
1,6K
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»

АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
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Футбол

Помощник президента Орешкин стал главным в футбольном ЦСКА

Помощник президента РФ, член наблюдательного совета "ВЭБ.РФ", Максим Орешкин избран председателем совета директоров футбольного клуба ЦСКА.
Pravda.Ru вчера в 08:25
Гаджеты

Представлен флагман Meizu 17 Pro

Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru вчера в 06:28
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
24
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
183
Общество

В США зафиксирована рекордная безработица

Уровень безработицы в США вырос до рекордных 14,7 процента за апрель, за месяц без работы остались 20,5 миллиона человек.
Lenta.ru вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердился 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Znak.com 03:51
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