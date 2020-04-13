Коронавирус
РИА НовостиВ Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева вступает в силу с 14 апреля.
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Армия и оружие
РФ заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию
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Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом
Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
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Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба.
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Bloomberg рассказал, какими будут новые модели iPhone
Компания Apple в этом году выпустит новые версии смартфонов, которые визуально будут напоминать планшеты iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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