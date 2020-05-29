Жители Московской области с 3 июня смогут пойти в парикмахерские. О том, что они могут заработать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Глава региона отметил, что некоторые мастера начали приезжать на дом, чтобы оказывать свои услуги.

с чего всё началось

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье постепенно снижается, поэтому установленные ограничения продолжают снимать. Со среды, 3 июня, начнут работать парикмахерские.

Парикмахерские откроются в Подмосковье с 3 июня

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