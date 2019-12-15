Политика

Вести.RuВести.RuПариж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена. Их нашли летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду.
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Останки генерала Гюдена планируют перезахоронить в Париже весной 2020 года

ТАСС10:25

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

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Франция попросила у России останки соратника Наполеона, узнали СМИ

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Lenta.ru08:16

Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Life.ru08:13

Франция пригласила Путина на перезахоронение останков генерала Гюдена

Взгляд.ру11:13
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
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Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
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РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
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NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
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Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.
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Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

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Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
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Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены

Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
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Клуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»

Ранее ГЛАС сообщал о том, что клуб Бекхэма хочет купить обладателя Золотого мяча.
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Новейший корвет «Гремящий» закончил испытания в Белом море

Корвет «Гремящий» проекта 20385 прошёл серию испытаний в Белом море длиной в месяц и начал переход в Североморск.
78.ru 12:44
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

РИА Новости 12:09
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

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РБК вчера в 08:09
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:23
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В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»

В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
CyberSport.ru 13 декабря в 04:47
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по случаю празднования Международного дня чая поделились советами о том, как не ошибиться при выборе качественного напитка.
Экономика сегодня 00:37
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В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
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Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

РИА Новости 11:55
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Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

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В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств

Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Life.ru 05:06
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Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 13 декабря в 14:14
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
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Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
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Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
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Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
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На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
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Певица Настя Каменских удивила своих Instagram-подписчиков, опубликовав в соцсети фото, на которых предстала в образе персонажа Лилу Даллас из фантастического боевика режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент», воплощённого на экране актрисой Милой Йовович.
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Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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