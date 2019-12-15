Политика
Вести.RuПариж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена. Их нашли летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду.
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Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Политика
NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены
Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
Футбол
Клуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что клуб Бекхэма хочет купить обладателя Золотого мяча.
Армия и оружие
Новейший корвет «Гремящий» закончил испытания в Белом море
Корвет «Гремящий» проекта 20385 прошёл серию испытаний в Белом море длиной в месяц и начал переход в Североморск.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся склад с пухом
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по случаю празднования Международного дня чая поделились советами о том, как не ошибиться при выборе качественного напитка.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Политика
В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств
Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Шоу-бизнес
Настя Каменских предстала в образе Лилу из «Пятого элемента»
Певица Настя Каменских удивила своих Instagram-подписчиков, опубликовав в соцсети фото, на которых предстала в образе персонажа Лилу Даллас из фантастического боевика режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент», воплощённого на экране актрисой Милой Йовович.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.