Политика

Вести.RuВести.RuПариж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена. Их нашли летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Останки генерала Гюдена планируют перезахоронить в Париже весной 2020 года

ТАСС10:25

Макрон попросил вернуть найденные в России останки близкого друга Наполеона

Lenta.ru08:16

Франция попросила у России останки соратника Наполеона, узнали СМИ

Газета.Ru09:28

Франция запросила у России останки наполеоновского генерала

Московский Комсомолец08:17

Франция пригласила Путина на перезахоронение останков генерала Гюдена

Взгляд.ру11:13

Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Life.ru08:13

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

РИА Новости07:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

RT на русском 11:12
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

РБК вчера в 16:15
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com 07:26
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

Российская газета 10:57
Политика

Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался разочарован итогами конференции ООН по изменению климата (COP25), которая завершилась сегодня в Мадриде.
Rambler News Service 09:42
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Общество

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
News.ru 09:11
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Политика

Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
Политика

Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным

Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.
ИА Новороссия 10:00
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Эвертон» в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 11:00
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Общество

«Новая газета» опубликовала расписки провокаторов против штаба Любови Соболь, один из них получил 850 тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь получали за это деньги, пишет «Новая газета» со ссылкой на расписки провокаторов.
Дождь 07:04
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Газета.Ru 09:40
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»

Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
StarHit.ru вчера в 08:00
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

RT на русском 03:42
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал вчера в 05:23
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наполеон I Бонапарт
Французский император
Император французов в 1804-1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное