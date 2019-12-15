Политика

Вести.RuВести.RuПариж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена. Их нашли летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Останки генерала Гюдена планируют перезахоронить в Париже весной 2020 года

ТАСС10:25

Франция пригласила Путина на перезахоронение останков генерала Гюдена

Взгляд.ру11:13

Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Life.ru08:13

Франция запросила у России останки наполеоновского генерала

Московский Комсомолец08:17

Макрон попросил вернуть найденные в России останки близкого друга Наполеона

Lenta.ru08:16

Франция попросила у России останки соратника Наполеона, узнали СМИ

Газета.Ru09:28

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

РИА Новости07:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь

РЕН ТВ 13:56
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Фигурное катание

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе

Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Матч ТВ 11:17
Здоровье

Ожирение резко повышает риск развития рака после 40 лет

Актуальные Новости 11:19
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
ТАСС 04:57
Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета 09:49
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 01:28
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com 07:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ 11:55
Политика

Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
РИА Новости 12:55
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
SM News 13 декабря в 06:21
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда 11:19
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Авто

Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля

Всего несколько лет назад самым выгодным временем для покупки нового автомобиля считался январь месяц, так как у дилеров оставался приличный запас прошлогодних машин, на которые предоставлялись существенные скидки лишь по одной причине - 1 января эти авто по ПТС становились старше на год.
Новые автомобили вчера в 23:46
Музыка

ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»

Группа "Би-2" сообщила, что из трансляции выступления ее сайд-проекта "Куртки Кобейна" с песней "Люди на эскалаторах" на премии "Виктория" вырезали слово "протесты".
Газета.Ru 13:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Общество

Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски

Новый владелец Nginx – американская компания F5 Networks впервые прокомментировала обыски в московском офисе.
Ведомости 06:10
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Футбол

АЕК победил в дебютном матче Карреры

Матч ТВ вчера в 15:16
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

Интерфакс 13:03
Общество

Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы

ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
РЕН ТВ 08:16
Авто

Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Motor 11:19
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru 12 декабря в 19:11
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Коммерсантъ 13:28
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
Известия 14:18
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наполеон I Бонапарт
Французский император
Император французов в 1804-1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное