с чего всё началось

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.

Энергетика Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".

Происшествия Тягач врезался в самолёт с губернатором в аэропорту Воронежа Губернатор Воронежской области Александр Гусев находился на борту самолёта авиакомпании S7, в который вечером 28 ноября на территории аэропорта «Воронеж» врезался тягач.

Политика На Украине увидели растление страны газом Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

Экономика Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.

Космос В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.

Футбол РПЛ рассматривает вариант расширения чемпионата до 24 команд На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России.

Политика Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма «Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.

Космос В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Гаджеты Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.