Политика
РБКПариж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
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с чего всё началось
– Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга, – привело слова Эрдогана агентство Anadolu.VSE42.RU11:05
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В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
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Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
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На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России.
Политика
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
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Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
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В Сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на новый сезон
В Сети появились фотографии предположительно новой формы «Ювентуса» на следующий сезон.
Происшествия
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Главу архангельского УФНС Сергея Родионова в настоящий момент допрашивают следователи.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
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ООН призвали осудить соглашения между Турцией и террористами ПНС Ливии
Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.