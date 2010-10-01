Коронавирус
РИАМО в МытищахПарки Мытищ открыты для посещения
Парки городского округа Мытищи открыты для посетителей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.
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Наука
На планете определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com вчера в 16:33
Здоровье
Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Политика
Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Официальный представитель Кремля добавил, что потенциальная возможность второй волны распространения нового коронавируса с разной долей вероятности сейчас просчитывается специалистами.
REGNUM 07:11
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Экономика
Убыток «Лукойла» по МСФО достиг в I квартале 46 млрд рублей
Капитальные затраты составили 130 млрд руб. (на 4,2% ниже показателя в IV квартале 2019 г. и на 33,7% выше показателя в I квартале 2019 г.). Увеличение капитальных затрат вызвано, в том числе, ростом объемов эксплуатационного бурения и прочих работ на месторождениях в России, выполнением второй очереди проекта "Западная Курна-2" в Ираке.
Вести.Ru 08:22
Технологии
Сервис Zoom будет сотрудничать с силовиками
Глава компании Zoom Эрик Юань рассказал о планах развития сервиса.
News.ru 08:00
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Общество
Границу Ленобласти с Финляндией откроют до начала августа
Александр Дрозденко в своём инстаграм-аккаунте заявил, что планирует открыть границы с Финляндией до начала августа.
Мегаполис онлайн 08:04
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк
Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Экономика
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
Здоровье
Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице
Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
Gazeta.SPb 04:49
Шоу-бизнес
Сына Рудковской начали избегать дети из-за слухов о его недуге
Рудковская заключила, что ее сын очень расстраивается из-за того, что другие дети не хотят с ним играть, он не понимает, почему они себя так ведут.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Политика
Путин предложил «скорректировать подходы» к выпуску СИЗ
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
REGNUM 07:30
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Политика
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом".
РИА Новости 06:17
Общество
BlaBlaCar возобновил работу в России
Коммерсантъ 07:18
Футбол
Захаряк может стать главным тренером «Краснодара»
Как стало известно matchtv.ru, новым главным тренером «Краснодара» вместо Сергея Матвеева с большой долей вероятности станет Игорь Захаряк.
Матч ТВ 08:33
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03