Общество

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПарки и детские площадки закрывают в Подмосковье

Ранее власти Подмосковья приняли решение о том, что жители региона должны оставаться дома за исключением ряда случаев.
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В Подмосковье из-за коронавируса закрывают все рестораны, кафе, бары, столовые и парки

Росбалт26 марта в 04:21

Парки и детские площадки закрывают в Подмосковье

Интерфакс - Россия14:22
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Общество

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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин решил обратиться к гражданам страны после совещания по экономике.
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Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
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McLaren показал работу лобового стекла из воздуха

Как поясняет McLaren, технология AAMS даёт возможность спокойно ездить без шлема, который обязателен для комфортных поездок на других автомобиля с отсутствующим лобовым стеклом.
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Общество

В Курской области ужесточаются меры борьбы с коронавирусом

Губернатор Курской области Роман Старовойт ввёл с понедельника, 30 марта, дополнительные меры по предупреждению распространения в Соловьином крае нового коронавируса.
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Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Политика

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
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Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
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У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
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Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
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В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru 10:56
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Путин пообещал с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми до трех лет.
РБК 05:23
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Наука

Культура Новой Гвинеи оказалась более древней

Признаки культурного роста, отразившиеся в производстве инструментов и в образе жизни, вызванные сельским хозяйством, ранее обнаруженные в древних азиатских и европейских культурах, впервые обнаружены на Новой Гвинее.
Популярная механика 26 марта в 09:40
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
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В России изменились цены на три модели Skoda

32CARS.ru 09:18
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

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Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

В Калининградской области собираются ввести ограничения по примеру Москвы

В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
Калининград.Ru 15:29
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Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
Общество

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
РБК 15:25
Общество

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер на 67-м году жизни. Об этом написал у себя в Twitter мэр Сергей Собянин.
ТВ Центр 08:39
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
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