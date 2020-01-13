Политика
Газета.RuПарламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба. Добровольный уход лидера республики поддержали 32 парламентария, против высказались лишь два депутата.
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Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Политика
Иран внес Пентагон в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Происшествия
Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника
В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
Футбол
Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»
Вместе с главным тренером клуб покинули и его помощники: Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Футбол
LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Экономика
«Алроса» в 2019 году сократила продажи алмазов на 26%
Только в декабре 2019 года, компания нарастила продажи алмазов на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 26,4% по сравнению с ноябрем до 363,8 млн долларов, включая 352,1 млн долларов за алмазное сырье и 11,6 млн долларов за бриллианты.
Общество
Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением
13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Технологии
Пользователей WhatsApp атаковали хакеры
Хакеры в очередной раз решили обмануть юзеров WhatsApp.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Авто
Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России
Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Общество
Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Политика
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Здоровье
В России пожилых людей хотят ограничить в допуске к автомобилю
Возглавляющий Свердловское отделение Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов предложил ограничить права пожилых водителей.
Авто
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
Футбол
Хавбек ЦСКА прибыл на просмотр в «Торпедо»
Полузащитник стлоичного ЦСКА Астемир Гордюшенко прибыл на просмотр в "Торпедо".
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Кино
Генри Кавилл получил $3 млн за «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix заплатил актеру Генри Кавиллу по $400 тыс. за съемку в каждом из эпизодов сериала "Ведьмак", сообщает Variety.
Армия и оружие
РБК: МИД России посоветовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран ночью
Министерство иностранных дел России рекомендовало «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.