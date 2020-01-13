Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба. Добровольный уход лидера республики поддержали 32 парламентария, против высказались лишь два депутата.
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Парламент Абхазии назначил Бганбу и.о. президента республики

Известия05:41

Парламент Абхазии назначил исполняющего обязанности президента

RT на русском05:29

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Интерфакс05:29

И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу

Комсомольская правда05:45

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

РИА Новости05:27

Парламент назначил Бганба и.о. президента Абхазии

Sputnik Абхазия05:26

Биография и. о. президента Абхазии Валерия Бганбы

ТАСС06:25
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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