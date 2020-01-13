Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба. Добровольный уход лидера республики поддержали 32 парламентария, против высказались лишь два депутата.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Политика Иран внес Пентагон в список террористических организаций Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Футбол Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны» Вместе с главным тренером клуб покинули и его помощники: Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

Футбол LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Экономика «Алроса» в 2019 году сократила продажи алмазов на 26% Только в декабре 2019 года, компания нарастила продажи алмазов на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 26,4% по сравнению с ноябрем до 363,8 млн долларов, включая 352,1 млн долларов за алмазное сырье и 11,6 млн долларов за бриллианты.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью 8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Общество Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Футбол Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Авто Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.