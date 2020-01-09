Политика
Газета.RuПарламент Абхазии попросил президента уйти в отставку
Хаджимба указал, что является легитимным президентом и никуда уходить не собирается, а все, что происходит, является госпереворотом. Члены парламента Абхазии на фоне массовых протестных акций одобрили проект постановления с обращением к президенту страны Раулю Хаджимбе досрочно уйти в отставку.
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Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову и ее жениха заметили на рок-концерте в Таиланде
Как сообщает телеграм-канал «Только никому», Волочкову и её таинственного жениха заметили на концерте рок-группы «Мумий Тролль», что накануне состоялся в Таиланде.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кино
В сольнике «Флэша» покажут неожиданную версию «Флэшпоинта»
Режиссер Андрес Мускетти подтвердил, что его фильм о Флэше будет по крайней мере отчасти основан на сюжете комиксов «Флэшпоинт».
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали рой землетрясений
Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Политика
Генсек ОБСЕ ответил на письмо по ситуации со Sputnik Эстония
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер сообщил, что ответил на письмо относительно ситуации со Sputnik Эстония.
Армия и оружие
Армия Алжира отправила танки на границу с Ливией
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «галактику Годзиллы»
Космический телескоп Hubble («Хаббл») сделал снимок галактики, которая считается крупнейшей в нашем сегменте Вселенной.
Кино
Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип».
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Происшествия
В Иране представили первый отчет о крушении украинского Boeing
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не поддаваться спекуляциям и дождаться первых предварительных итогов расследования случившегося.
Происшествия
Автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Холмске
В результате ДТП школьница получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
В Улан-Удэ суд не стал брать под стражу местного предпринимателя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.
Футбол
Дест покинул сбор «Аякса» в Катаре из-за конфликта США и Ирана
Американский футболист "Аякса" Сержиньо Дест покинул расположение амстердамской команды на сборе в Катаре из-за политического конфликта между США и Ираном, сообщает Sky Sports.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Экономика
ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»
ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Экономика
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.