Политика
Газета.RuПарламент Абхазии попросил президента уйти в отставку
Хаджимба указал, что является легитимным президентом и никуда уходить не собирается, а все, что происходит, является госпереворотом. Члены парламента Абхазии на фоне массовых протестных акций одобрили проект постановления с обращением к президенту страны Раулю Хаджимбе досрочно уйти в отставку.
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Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
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В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
Текслер вмешался в ситуацию со скандальным новогодним шоу
Напомним, речь идёт о шоу «Снежная королева», которое в канун Рождества проходило на площадке ЛА «Трактор».
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Происшествия
Ритуальный зал и ритуальный магазин сгорели в Иркутском районе
Здоровье
Три вируса гриппа зарегистрировали в Приморье
В Приморском крае зарегистрированы три вируса гриппа H1N1, H3N2 и B. Жители региона с простудными заболеваниями обращаются за помощью к медикам каждый день.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Политика
Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Футбол
Российские клубы претендуют на чемпиона мира из «Атлетико»
На 24-летнего чемпиона мира претендует несколько клубов, в числе которых есть и российские. Впрочем, названия клубов остаются неизвестными.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Футбол
Фернанду не вернется в «Спартак»
В начале января появилась информация, что «Бэйцзин Гоань» не намерен выкупать права на экс-хавбека «Спартака» Фернанду, хотя летом такое условие было заложено в арендный договор между клубами.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Наука
Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток
В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении.
Происшествия
Подросток попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новосибирске
"16-летний ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка", - сказала собеседница агентства.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Международная группа ученых измерила скорость потери воды в верхних слоях атмосферы Марса и обнаружила, что она выше прогнозируемых ранее значений.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.