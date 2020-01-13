Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента

Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики. До намеченных на 22 марта президентских выборов исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Валерий Бганба.
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И.о. президента Абхазии Валерий Бганба обратился к народу Республики

Sputnik Абхазия08:45

Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба

РБК06:06

Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента

ТАСС08:23

И.о. президента Абхазии назначен премьер Бганба

Интерфакс05:29

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

РИА Новости05:27

И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу

Комсомольская правда05:45

Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента

RT на русском08:14
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Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
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Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
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Вылетевший в Ставрополь самолет вынужденно вернулся в Шереметьево

Самолет, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.
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«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

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Иран признал Пентагон террористической организацией

Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Российская газета 08:45
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Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
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Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
РБК 08:25
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Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

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Армия и оружие

Мирных жителей начали выпускать из сирийской зоны Идлиб

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Бартомеу приехал на базу «Барселоны», чтобы поговорить с Вальверде

По информации издания, функционер приехал поговорить с главным тренером коллектива Эрнесто Вальверде.
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Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.
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«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
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Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Экономика

Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.
РИА Новости 07:59
Происшествия

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
РИА Новости вчера в 06:42
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Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

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Поединок борцов из Украины и Грузии закончился массовой дракой

Схватка между украинским бойцом Хасаном Закариевым и грузинском бойцом Зурабом Эрбоцанашвили в полуфинале международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции завершилась массовой дракой.
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В китайский флот поступил самый мощный эсминец в мире

В китайских СМИ появилось сообщение о том, что ВМС КНР приняли на вооружение головной эсминец, сконструированный по проекту 055 «Наньчан».
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В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

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При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

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«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар

Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
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Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини

На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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