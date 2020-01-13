Политика
RT на русскомПарламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики. До намеченных на 22 марта президентских выборов исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Валерий Бганба.
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Происшествия
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу
Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Авто
Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире
Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь самолет вынужденно вернулся в Шереметьево
Самолет, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Экономика
Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Футбол
Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Футбол
Бартомеу приехал на базу «Барселоны», чтобы поговорить с Вальверде
По информации издания, функционер приехал поговорить с главным тренером коллектива Эрнесто Вальверде.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Экономика
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
Единоборства
Поединок борцов из Украины и Грузии закончился массовой дракой
Схватка между украинским бойцом Хасаном Закариевым и грузинском бойцом Зурабом Эрбоцанашвили в полуфинале международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции завершилась массовой дракой.
Армия и оружие
В китайский флот поступил самый мощный эсминец в мире
В китайских СМИ появилось сообщение о том, что ВМС КНР приняли на вооружение головной эсминец, сконструированный по проекту 055 «Наньчан».
Общество
Глава Миасса похвастался школьным туалетом без перегородок
Мэр Миасса Григорий Тонких в своем инстаграм похвастался школьным туалетом, который был отремонтирован в поселке Северные печи.
Общество
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.