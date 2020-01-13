Политика
RT на русскомПарламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики. До намеченных на 22 марта президентских выборов исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Валерий Бганба.
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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики, указывается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.Инфорос08:45
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