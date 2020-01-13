с чего всё началось

Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики. До намеченных на 22 марта президентских выборов исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Валерий Бганба.

Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента

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