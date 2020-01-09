Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава государства отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией. Отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Космос Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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Финансы В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.