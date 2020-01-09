Политика
РИА НовостиПарламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава государства отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией. Отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее.
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Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Наука
Ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет
Оказалось, что отказ от 4-5 вредных привычек продлевает жизнь женщин в среднем на 10 лет, а мужчин – на 9.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Игры
Продюсеры ремейка Resident Evil 3 пообещали, что игра выйдет точно в срок
Обновлённая Resident Evil 3 неслучайно выйдет всего через 15 месяцев после релиза ремейка Resident Evil 2. Создание двух игр велось параллельно и, согласно слухам, Capcom даже планировала выпустить их сборником.
Политика
Новые санкции в отношении Ирана введены в действие — Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
Общество
Toyota построит в Японии прототип города будущего
Компания Toyota Motor объявила о намерении построить на участке площадью 71 гектар у подножия горы Фудзияма прототип города будущего, работающий на водородных топливных элементах.
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Армия и оружие
МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана
МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам на иракской территории и заявил о намерении вызвать иранского посла.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Технологии
Sony рассказала об особенностях PlayStation 5
Судя по всему, чтобы несколько восстановить равновесие, глава игрового подразделения Sony Джим Райан рассказал в небольшом интервью несколько новых фактов о домашней игровой системе.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Финансы
В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи
Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.
Футбол
Казань взял: каким будет «Рубин» при Леониде Слуцком
Камбэк Слуцкого Перед стартом нынешнего сезона клуб покинул культовый наставник команды Курбан Бердыев.
Авто
В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Армия и оружие
Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году
Кино
«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
Политика
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.