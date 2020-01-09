Политика

ВедомостиВедомостиПарламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.
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Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку

РИА Новостивчера в 13:36

Власти Абхазии заявили об угрозе осложнения обстановки в республике

РБКвчера в 16:12

Пресс-служба Хаджимба о решении Парламента: осложнит ситуацию в стране

Sputnik Абхазиявчера в 15:54

Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров

Интерфаксвчера в 16:17

Хаджимба заявил, что обращение парламента о его отставке может осложнить ситуацию

ТАССвчера в 15:37

Парламент Абхазии рекомендовал нынешнему президенту уйти в отставку, чтобы стабилизировать обстановку в республике

Эхо Москвывчера в 23:36

Парламент Абхазии призвал президента принять отставку

Lenta.ruвчера в 13:41
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ГЛАС.RU вчера в 12:32
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Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

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iReactor 07 января в 15:19
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За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
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В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Число заболевших корью в Якутске достигло 70

Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru вчера в 09:39
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В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

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В России урежут пенсии в 2020 году

Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
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«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
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РИА Новости вчера в 17:27
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В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
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Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
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Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс вчера в 03:21
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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