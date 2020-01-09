Политика
ВедомостиПарламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.
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Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров
Интерфаксвчера в 16:17
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