Политика
ВедомостиПарламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.
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Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Происшествия
Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Наука
Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии
Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Авто
Марка Ravon планирует выпустить конкурента LADA
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Фигурное катание
Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Наука
Ученые: Любители зеленого чая живут дольше
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Армия и оружие
Версия Запада: украинский «Боинг» сбила иранская ракета
Поскольку никаких ЗРК, помимо иранских, в поблизости быть не может, американцы делают вывод, что тот «Боинг» как раз Исламская Республика и сбила.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Футбол
«Челси» интересуется Лемаром из «Атлетико»
По информации СМИ, 24-летний француз был предложен «Челси». Ранее сообщалось, что к Лемаром интересуется «Арсенал».
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Украинский боксер Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал неоднозначное видео на религиозную тематику, на кадрах которого присутствовали солдаты, а заканчивался ролик надписью: "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг уход Кокорина из команды
Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Фейеноорд» на правах аренды.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Игры
Продюсеры ремейка Resident Evil 3 пообещали, что игра выйдет точно в срок
Обновлённая Resident Evil 3 неслучайно выйдет всего через 15 месяцев после релиза ремейка Resident Evil 2. Создание двух игр велось параллельно и, согласно слухам, Capcom даже планировала выпустить их сборником.