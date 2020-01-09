Политика
ВедомостиПарламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.
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Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Шоу-бизнес
Тимати проиграл дочери в споре и сбрил бороду
Тимати играл с дочерью в "камень-ножницы-бумага". Если бы он победил, то вместо мультиков вечером Алиса смотрела бы фильм по выбору отца.
Технологии
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА испытают на Ил-76
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиационного комплекса дальней авиации.
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Фигурное катание
Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой
Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Футбол
«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании
Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Футбол
Видео с Малкомом стало вторым по популярности в Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года
Эпизод с участием нападающего «Зенита» Малкома и судьи Евгения Турбина занял второе место по просмотрам в популярном Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Политика
Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому удалось реализовать то, что его предшественник Петр Порошенко саботировал несколько лет.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Министр обороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария обратился к власти и представителям оппозиции.
Футбол
ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Экономика
Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков
Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
Шоу-бизнес
Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска
Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Как сообщает ToDay News Ufa, первый люксовый российский внедорожник Aurus Komendant автолюбители смогут увидеть в продаже еще не скоро, начало его производства намечено на 2022 год.