Политика

Фонтанка.РуФонтанка.РуПрезидент Абхазии Хаджимба ушел в отставку

Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов оппозиции и решения Верховного суда от 10 января об отмене результатов второго тура сентябрьских выборов. После этого президент собирался оспорить вердикт.
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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