Политика
Фонтанка.РуПрезидент Абхазии Хаджимба ушел в отставку
Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов оппозиции и решения Верховного суда от 10 января об отмене результатов второго тура сентябрьских выборов. После этого президент собирался оспорить вердикт.
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В администрации президента Абхазии объяснили отказ Хаджимбы уйти в отставку
Известия10 января в 01:32
Пресс-служба Хаджимба о решении Парламента: осложнит ситуацию в стране
Sputnik Абхазия09 января в 15:54
Хаджимба заявил, что обращение парламента о его отставке может осложнить ситуацию
ТАСС09 января в 15:37
Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров
Интерфакс09 января в 16:17
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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В конце прошлого года в интернете появилось сообщение о якобы намерении IT-гиганта в автоматическом режиме перевести всех пользователей «операционки» Windows 10 на недавно выпущенный браузер Microsoft Edge, функционирующий на движке Chromium.
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