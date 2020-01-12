Политика
REGNUMНазван вероятный и.о. президента Абхазии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Футбол
Куман отказался возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ответил отказом на предложение возглавить «Барселону».
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Политика
Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса
Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Происшествия
Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Общество
На грант имени онколога Павленко собрали больше миллиона рублей
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Гаджеты
В Сети появилось еще одно изображение Samsung Galaxy S20
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Twitter изображение будущего смартфона Samsung Galaxy S20, на котором показаны сразу 4 копии одного и того же устройства.
Происшествия
СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Армия и оружие
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
В минобороны США приняли решение выслать из страны военных из Саудовской Аравии.
Здоровье
Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака
Важные признаки развивающегося рака назвали известные онкологи в России.
Экономика
В Орле выросли цены аренды квартир
За 2019 год цена на аренду однушки выросла на 6,1% и составила в среднем 9238 рублей, двушки – на 10,7% (11519), а трёхкомнатные квартиры стали дороже на 0,6% (15170).
Автоспорт
Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах
Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Политика
В Абхазии призвали провести выборы президента в спокойной обстановке
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба призвал к проведению внеочередных выборов главы республики в спокойной обстановке.