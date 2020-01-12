Политика

Lenta.ruLenta.ruПрезидент Абхазии направил в парламент прошение об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы. В заявлении говорится, что Хаджимба слагает с себя полномочия президента ради мира и сохранения стабильности в стране.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Президент Абхазии направил в парламент документ об отставке

Интерфакс15:51

Президент Абхазии направил в парламент заявление о сложении полномочий

RT на русском15:13

Парламент Абхазии рассмотрит вопрос об отставке Хаджимбы с поста президента страны

ТАСС16:05

Валерий Кварчия: примерно знаем, кто будет исполнять обязанности президента

Sputnik Абхазия13:27

Премьер Абхазии оценил возможность своего назначения на пост и. о. президента

Известия14:16

Парламент Абхазии завтра рассмотрит заявление президента Рауля Хаджимбы об отставке

Эхо Москвы14:01

Лидер абхазской оппозиции предположил, кто станет и.о. президента

РИА Новости13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Кино

Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»

В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Дни24 11:21
Общество

Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни

Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук.
Российская газета 10 января в 01:10
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Происшествия

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.
РБК 15:18
Происшествия

К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками

Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Росбалт 11:30
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 07:41
Происшествия

Музей в Одессе ограбили дважды за выходные

РИА Новости 13:18
Происшествия

Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Газета.Ru 09:31
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Космос

Физик Кевин Грейзер: «Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора»

Физик Кевин Грейзер считает, что Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора, поскольку он способен перенаправлять проходящие мимо камни к внутренним каменистым планетам.
Дни24 вчера в 01:55
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 11:56
Здоровье

Индийские эксперты раскрыли 6 ключевых способов омоложения

Индийские эксперты представили вниманию 6 ключевых способов омоложения.
Актуальные Новости 09 января в 10:00
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Футбол

Почеттино может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может стать новым наставником "Барселоны".
Газета.Ru 16:02
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 09 января в 19:02
Политика

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования ситуации

DP.RU 11:14
Экономика

В России подорожала аренда квартир

По итогам 2019 года средняя цена за однокомнатную квартиру в России составляет 12,6 тысяч рублей.
9111.ru 10 января в 06:26
Кино

«Дылда» Кантемира Балагова получила приз на кинофестивале в США

Культуромания 00:18
Футбол

«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании

Газета.Ru 15:48
Наука

Ученые нашли новые намеки на существование стерильных нейтрино

Ученые из обсерватории IceCube нашли новое доказательство существования стерильных нейтрино, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания The Astrophysical Journal.
Ugpressa.ru 15:57
Происшествия

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Авто

GM выпустит Hummer в качестве электрического пикапа

Производство возрожденного внедорожника Hummer будет налажено на заводе GM в Детройте.
Тарантас Ньюс вчера в 09:09
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новая героиня

В седьмом сезоне популярного сериала «Сваты» появится новый персонаж.
RuNews24.ru вчера в 14:25
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10 января в 04:04
Общество

Брат и сестра могут стать главными персонажами в GTA 6

Live24 05:13
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.
REGNUM 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное