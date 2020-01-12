Политика
Lenta.ruПрезидент Абхазии направил в парламент прошение об отставке
Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы. В заявлении говорится, что Хаджимба слагает с себя полномочия президента ради мира и сохранения стабильности в стране.
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Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Общество
Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни
Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Происшествия
СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко
Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.
Происшествия
К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками
Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Космос
Физик Кевин Грейзер: «Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора»
Физик Кевин Грейзер считает, что Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора, поскольку он способен перенаправлять проходящие мимо камни к внутренним каменистым планетам.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Здоровье
Индийские эксперты раскрыли 6 ключевых способов омоложения
Индийские эксперты представили вниманию 6 ключевых способов омоложения.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
Почеттино может возглавить «Барселону»
Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может стать новым наставником "Барселоны".
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Экономика
В России подорожала аренда квартир
По итогам 2019 года средняя цена за однокомнатную квартиру в России составляет 12,6 тысяч рублей.
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова получила приз на кинофестивале в США
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Наука
Ученые нашли новые намеки на существование стерильных нейтрино
Ученые из обсерватории IceCube нашли новое доказательство существования стерильных нейтрино, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания The Astrophysical Journal.
Происшествия
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Авто
GM выпустит Hummer в качестве электрического пикапа
Производство возрожденного внедорожника Hummer будет налажено на заводе GM в Детройте.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новая героиня
В седьмом сезоне популярного сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.