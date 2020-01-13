Политика

Российская газетаРоссийская газетаУ Абхазии появился и.о. президента

Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства.
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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики, указывается в заявлении, опубликованном на официальном сайте
 правительства страны.
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Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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