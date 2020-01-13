Политика
Российская газетаУ Абхазии появился и.о. президента
Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства.
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с чего всё началось
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики, указывается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.Инфорос08:45
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