Чуть ранее аналогичное решение принял боливийский сенат. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на текст документа отмечает, что законопроект не дает возможности Эво Моралесу, который досрочно ушел в отставку с поста президента на фоне протестов и под давлением армии, вновь участвовать в выборах.

Парламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса

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