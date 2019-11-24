Политика
РБКПарламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса
Чуть ранее аналогичное решение принял боливийский сенат. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на текст документа отмечает, что законопроект не дает возможности Эво Моралесу, который досрочно ушел в отставку с поста президента на фоне протестов и под давлением армии, вновь участвовать в выборах.
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Законопроект о проведении новых выборов президента Боливии одобрен парламентом
Московский Комсомолецвчера в 19:09
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